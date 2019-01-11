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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
11.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Seçim siyasi faaliyet değildir’

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
‘Seçim siyasi faaliyet değildir’

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AK Partili ve MHP’li yöneticilerle birlikte TBMM Tören Salonu’nda Parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Yıldırım şunları söyledi:

HUKUKİ AÇIDAN SORUN YOK

“Mahalli İdareler Seçim Kanunu’nda istifa etmemesi gerekenler anlatılıyor. Milletvekilleri, Meclis üyeleri sayılıyor. ‘İstifa etmeleri gerekmemektedir’ diyor. Meclis Başkanı lafı geçmiyor ama milletvekili geçiyor. Meclis Başkanı olmak için milletvekili olmak gerekiyor mu, gerekiyor. Aslında Meclis Başkanı istifa etmeyecekler arasında sayılıyor. İşin özeti, hukuki açıdan Meclis Başkanı’nın aday olmasında herhangi bir sorun yok. Zaten tartışma da burada değil. Tartışma; 94’e göre siyasi faaliyetler yapılır mı? Yapılmaz. Bizim yaptığımız bir siyasi faaliyet yok. Seçim bir siyasi faaliyet değildir. Seçim, aday olduğunuz işle ilgili vatandaşına, ne yapacaksınız ne edeceksiniz, niye seçimlere aday oldunuz bunu anlatmaktır.

HERKES İSTİFA ETSİN

Benim bir teklifim var; Meclis de burada. Madem öyle, bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar, herkes. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. (İlk seçimde uygulanabilir mi?) Uygulanır, bu Anayasa değişikliği değil ki. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim. Bu meseleyse milletvekilleri de ayrılsın, belediye başkanları da ayrılsın, bakanlar da ayrılsın. Madem eşitlikten bahsediyoruz, herkes ayrılsın. Hazırım, samimi görüşüm.”

YILDIRIM’IN SÖZLERİNE TEPKİLER

- MECLİS Başkanı Binali Yıldırım’ın “Seçim bir siyasi faaliyet değildir” sözleri tepki çekti. CHP ve HDP’den tepkiler şöyle...

- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Üzüm üzüme baka baka kararır atasözü var. O da Sayın Cumhurbaşkanı ile o kadar beraber ki birbirlerine baka baka kararıyorlar. ‘Bütün yetkiler bizim elimizde olsun’ istiyorlar. Ama asıl içindeki korku şu: İstanbul büyükşehir belediye başkanı olamayacağını gayet iyi biliyor. O yüzden buradaki koltuğu kaptırmak istemiyor. Seçim siyasi bir faaliyettir. ‘Seçim faaliyeti siyasi değildir’ demek, Yıldırım’ın bugüne kadar geldiği makamlarda ülkeyi nasıl yönettiğiyle ilgili ipucu veriyor. Aldığı kararları bu mantıkla alıyorsa, ülkede bakanlık, başbakanlık yapan biri olarak, bugün de İstanbul gibi önemli bir metropolün başına geçme niyetinde olan bir kişinin söyleyebileceği bir söz değildir.

SULANDIRMAK OLUR

- HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen: Parti faaliyeti de siyaset değilse siyaseti nerede arayacağız? Nedir siyasal olan? Bu tartışma bu şekilde sağlıklı ve güçlü bir iletişim kurularak ortak bir yaklaşımla bir yere taşınamaz. Tek tek milletvekillerinin ya da parti yöneticilerinin başkaca pozisyonda bulunan arkadaşların tercihleri siyasi etik konusudur. Kendimi de dahil ederek söylüyorum ama Meclis Başkanı’nın pozisyonuyla ilgili ayrı bir tanımlama var. Başkasına çağrı yapılabilecek bir durum yok. Herkesle kendi pozisyonunu eşitleyerek bir olağanlaştırma, normalleştirme tavrı bize çok anlaşılabilir gelmiyor. Meclis Başkanı için Anayasa’da bir madde varken sizin onu bir şeyle kıyaslamanız, karşılaştırmanız tartışmayı yaymak, sulandırmak ve gerçek zeminden kaçmaktır.

 

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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