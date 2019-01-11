‘Seçim siyasi faaliyet değildir’

Yıldırım şunları söyledi:

HUKUKİ AÇIDAN SORUN YOK

“Mahalli İdareler Seçim Kanunu’nda istifa etmemesi gerekenler anlatılıyor. Milletvekilleri, Meclis üyeleri sayılıyor. ‘İstifa etmeleri gerekmemektedir’ diyor. Meclis Başkanı lafı geçmiyor ama milletvekili geçiyor. Meclis Başkanı olmak için milletvekili olmak gerekiyor mu, gerekiyor. Aslında Meclis Başkanı istifa etmeyecekler arasında sayılıyor. İşin özeti, hukuki açıdan Meclis Başkanı’nın aday olmasında herhangi bir sorun yok. Zaten tartışma da burada değil. Tartışma; 94’e göre siyasi faaliyetler yapılır mı? Yapılmaz. Bizim yaptığımız bir siyasi faaliyet yok. Seçim bir siyasi faaliyet değildir. Seçim, aday olduğunuz işle ilgili vatandaşına, ne yapacaksınız ne edeceksiniz, niye seçimlere aday oldunuz bunu anlatmaktır.

HERKES İSTİFA ETSİN

Benim bir teklifim var; Meclis de burada. Madem öyle, bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar, herkes. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. (İlk seçimde uygulanabilir mi?) Uygulanır, bu Anayasa değişikliği değil ki. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim. Bu meseleyse milletvekilleri de ayrılsın, belediye başkanları da ayrılsın, bakanlar da ayrılsın. Madem eşitlikten bahsediyoruz, herkes ayrılsın. Hazırım, samimi görüşüm.”

YILDIRIM’IN SÖZLERİNE TEPKİLER

- MECLİS Başkanı Binali Yıldırım’ın “Seçim bir siyasi faaliyet değildir” sözleri tepki çekti. CHP ve HDP’den tepkiler şöyle...

- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Üzüm üzüme baka baka kararır atasözü var. O da Sayın Cumhurbaşkanı ile o kadar beraber ki birbirlerine baka baka kararıyorlar. ‘Bütün yetkiler bizim elimizde olsun’ istiyorlar. Ama asıl içindeki korku şu: İstanbul büyükşehir belediye başkanı olamayacağını gayet iyi biliyor. O yüzden buradaki koltuğu kaptırmak istemiyor. Seçim siyasi bir faaliyettir. ‘Seçim faaliyeti siyasi değildir’ demek, Yıldırım’ın bugüne kadar geldiği makamlarda ülkeyi nasıl yönettiğiyle ilgili ipucu veriyor. Aldığı kararları bu mantıkla alıyorsa, ülkede bakanlık, başbakanlık yapan biri olarak, bugün de İstanbul gibi önemli bir metropolün başına geçme niyetinde olan bir kişinin söyleyebileceği bir söz değildir.

SULANDIRMAK OLUR

- HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen: Parti faaliyeti de siyaset değilse siyaseti nerede arayacağız? Nedir siyasal olan? Bu tartışma bu şekilde sağlıklı ve güçlü bir iletişim kurularak ortak bir yaklaşımla bir yere taşınamaz. Tek tek milletvekillerinin ya da parti yöneticilerinin başkaca pozisyonda bulunan arkadaşların tercihleri siyasi etik konusudur. Kendimi de dahil ederek söylüyorum ama Meclis Başkanı’nın pozisyonuyla ilgili ayrı bir tanımlama var. Başkasına çağrı yapılabilecek bir durum yok. Herkesle kendi pozisyonunu eşitleyerek bir olağanlaştırma, normalleştirme tavrı bize çok anlaşılabilir gelmiyor. Meclis Başkanı için Anayasa’da bir madde varken sizin onu bir şeyle kıyaslamanız, karşılaştırmanız tartışmayı yaymak, sulandırmak ve gerçek zeminden kaçmaktır.