Seçim savcıları

ANKARA’da geçen hafta MHP ve Saadet Partililer arasında ‘afiş asma’ nedeniyle çıkan olaylar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcı Yüksel Kocaman’ın talimatı üzerine Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Merkez, Başsavcıvekili Burhan Tezcan’a bağlı olacak. Büroda ayrıca terör suçları soruşturma bürosunda görevli üç savcı daha görev yapacak. Koordinasyon merkezinin kurulmasına ilişkin yazıda şöyle denildi:

ŞİDDET EYLEMLERİNİ ÖNLEMEK

“24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi, seçmen iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansıması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla seçim sürecince 298 sayılı ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’ teşkil edecek eylemlerle ilgili olarak başsavcılığımız bünyesinde seçim suçlarını soruşturmak ile görevli koordinasyon merkezi kurulmuştur. Seçim müddettince ‘298 sayılı Seçim Kanunu’na muhalefet’ teşkil eden eylemlerle ilgili olarak kolluk birimlerinin seçim suçlarını soruşturmakla görevli günün nöbetçi Cumhuriyet savcısıyla irtibata geçerek olayla ilgili olarak talimat almaları, kamu düzeni ve güvenliğini bozacak mahiyetteki devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü tehdit eden, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan şiddet eylemleri ilgili olarak ayrıca görevli Cumhuriyet başsavcıvekilliğine bilgi vermeleri gerekmektedir.”

İLK SORUŞTURMALAR BAŞLADI

Başsavcılık bünyesinde görev yapmaya başlayan özel büro ilk olarak, 29 Mayıs’ta Ankara Ufuktepe’de HDP seçim irtibat bürosu önündeki parti flamalarının kesilmesiyle ilgili olarak ‘mala zarar verme’ suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, HDP flamalarının mahalledeki çocuklar tarafından kesildiği tespit edildi. Savcılık ayrıca, aynı gün HDP’li bir grubun kafe çalışanları ile yaptığı kavgayı da soruşturdu ve kavgaya karışan şüpheliler hakkında ‘tehdit, kasten yaralama, hakaret’ suçlarından işlem yaptı.