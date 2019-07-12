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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
12.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Seçim rötarlı Şentop ziyareti

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Seçim rötarlı Şentop ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u makamında ziyaret ederek göreviyle ilgili ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, yerel seçim ve daha sonra yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili süreç nedeniyle Şentop’a nezaket ziyaretini gecikmeli olarak yaptı. CHP Lideri’nin Şentop’a yeni göreviyle ilgili başarı dileklerini iletmenin yanı sıra başkanlık sisteminin işleyişi ve parlamentonun yeni rolüyle ilgili beklentileri ile kaygılarını da ilettiği öğrenildi.

Milletvekillerinin komisyonlar ve TBMM Genel Kurulu’nda iktidara yönelik soruları ile teklifler üzerinde ayrıntılı bilgi ihtiyaçlarının karşılıksız kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, bu dönemde yazılı soru önergelerinin de büyük ölçüde yanıtsız kalmasından yakınmıştı. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde parlamentonun saygınlığının korunması ve milletvekillerinin etkinliğinin güçlendirilmesine yönelik beklentilerini Şentop’a aktardığı belirtildi.

ÖZEL BİRİM İSTEDİ

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Mevcut sistemin büyük ölçüde aksadığını ve Türkiye’ye büyük ölçüde ağır maliyetlere yol açtığını da bir şekliyle ifade ettim. Parlamentoda Cumhurbaşkanlığı kararlarını izleyecek bir kanunlar kararlar birimi kurulması gerektiğini, burada yetkin hukukçuların olması gerektiğini söyledim. Böylece Cumhurbaşkanının yayınladığı kararnameler bir şekliyle burada anayasaya ve hukuka uygunluğu yönünden bakılmalı, denetlenmeli ve bu konuda parlamento bilgi sahibi olmalı” dedi. 

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