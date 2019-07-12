Seçim rötarlı Şentop ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u makamında ziyaret ederek göreviyle ilgili ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu, yerel seçim ve daha sonra yenilenen İstanbul seçimiyle ilgili süreç nedeniyle Şentop’a nezaket ziyaretini gecikmeli olarak yaptı. CHP Lideri’nin Şentop’a yeni göreviyle ilgili başarı dileklerini iletmenin yanı sıra başkanlık sisteminin işleyişi ve parlamentonun yeni rolüyle ilgili beklentileri ile kaygılarını da ilettiği öğrenildi.
Milletvekillerinin komisyonlar ve TBMM Genel Kurulu’nda iktidara yönelik soruları ile teklifler üzerinde ayrıntılı bilgi ihtiyaçlarının karşılıksız kaldığını belirten Kılıçdaroğlu, bu dönemde yazılı soru önergelerinin de büyük ölçüde yanıtsız kalmasından yakınmıştı. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde parlamentonun saygınlığının korunması ve milletvekillerinin etkinliğinin güçlendirilmesine yönelik beklentilerini Şentop’a aktardığı belirtildi.
ÖZEL BİRİM İSTEDİ
Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Mevcut sistemin büyük ölçüde aksadığını ve Türkiye’ye büyük ölçüde ağır maliyetlere yol açtığını da bir şekliyle ifade ettim. Parlamentoda Cumhurbaşkanlığı kararlarını izleyecek bir kanunlar kararlar birimi kurulması gerektiğini, burada yetkin hukukçuların olması gerektiğini söyledim. Böylece Cumhurbaşkanının yayınladığı kararnameler bir şekliyle burada anayasaya ve hukuka uygunluğu yönünden bakılmalı, denetlenmeli ve bu konuda parlamento bilgi sahibi olmalı” dedi.
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