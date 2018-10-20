Seçim öncesi baroda arbede
İSTANBUL Barosu’na kayıtlı 41 bin 77 avukat bugün sandığa giderek yeni baro başkanını seçecek. Haliç Kongre Merkezi’nde dün başlayan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 10 aday projelerini anlattı.
Başkanlığa aday olan avukatlar şöyle: “Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu” adayı İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu” adayı Hasan Kılıç, “Avukat Hareketi” adayı Başar Yaltı, “Özgürlükçü Demokrat Avukatlar” grubu adayı Eren Keskin, “Avukat Hakları Grubu” adına Gökhan Ahi, “Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi” adayı Talat Canbolat, “Milliyetçi Avukatlar Grubu” adına Kaptan Yılmaz, “Ortak Hedef Platformu” adayı Cem Kaya Karatün, Bağımsız adaylar Fikret İlkiz ve Çiğdem Koç.
“Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi” adayı avukat Talat Canpolat’ın konuşması sırasında bir grup ellerinde tutuklu gazetecilerin fotoğraflarıyla Canpolat’ı yuhlamaya başladı. Grup Canpolat’ın konuşmasına fırsat vermeyince Canpolat’ı desteleyenlerle karşı grup arasında bir süre arbede yaşandı.
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