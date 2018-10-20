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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.10.2018 - 23:30, Son Güncelleme:

Seçim öncesi baroda arbede

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Seçim öncesi baroda arbede

İSTANBUL Barosu’na kayıtlı 41 bin 77 avukat bugün sandığa giderek yeni baro başkanını seçecek. Haliç Kongre Merkezi’nde dün başlayan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 10 aday projelerini anlattı.

Başkanlığa aday olan avukatlar şöyle: “Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu” adayı İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu” adayı Hasan Kılıç, “Avukat Hareketi” adayı Başar Yaltı, “Özgürlükçü Demokrat Avukatlar” grubu adayı Eren Keskin, “Avukat Hakları Grubu” adına Gökhan Ahi, “Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi” adayı Talat Canbolat, “Milliyetçi Avukatlar Grubu” adına Kaptan Yılmaz, “Ortak Hedef Platformu” adayı Cem Kaya Karatün, Bağımsız adaylar Fikret İlkiz ve Çiğdem Koç.

“Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi” adayı avukat Talat Canpolat’ın konuşması sırasında bir grup ellerinde tutuklu gazetecilerin fotoğraflarıyla Canpolat’ı yuhlamaya başladı. Grup Canpolat’ın konuşmasına fırsat vermeyince Canpolat’ı desteleyenlerle karşı grup arasında bir süre arbede yaşandı.

          

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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