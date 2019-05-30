Seçim kurulu müdürlerinden 31 Mart ifadesi
İSTANBUL’da yerel seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İl Seçim Kurulu Müdürü ile Şişli, Beşiktaş, Fatih, Beyoğlu, Arnavutköy, Kâğıthane, Sarıyer, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ilçe seçim kurulu müdürlerinin şüpheli olarak ifadeleri alındı.
Şüphelilere, sandık görevlisi olmayanların sandık kurullarına atanması ve kamu görevlisi listelerinin nerelerden temin edildiğine yönelik sorular sorulduğu öğrenildi. YSK’nın seçimde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yaptığı iddia edilen ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleriyle seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. 43 şüpheli tespit edilmiş, ikisinin ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.
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