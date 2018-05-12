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    Seçim kurullarının görev ve yetkileri belirlendi

    ANKARA (AA)
    12.05.2018 - 01:49 | Son Güncelleme:

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri belirlendi.

    Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlanan YSK'nin 425 nolu kararına göre, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ikinci oylamaya kalması durumunda 8 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması amacıyla il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini içeren 139 sayılı genelgenin yürürlüğe konulmasının uygun bulunduğu belirtildi. 

    298 sayılı Kanun'un 18. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilçe seçim kurullarınca YSK'ye bildirilecek ihtiyaç durumuna göre geçici ilçe seçim kurullarının kurulacağı ilçeler ile sayısı ve görev süresinin YSK tarafından ayrıca değerlendirileceği de kararda yer aldı. 

    Karar örneğinin ve eki genelgenin seçimlere katılma yeterliğine sahip siyasi parti başkanlıklarına gönderilmesine karar verilirken genelgenin yeterli miktarda bastırılarak tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iletilmek üzere Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi de kararlaştırıldı.

    Etiketler: gündem
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