Seçim harcamasına kaynak yaratma
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Merkez Bankası’nın nisanda yapılması gereken genel kurulunun ocak ayına çekilmesine tepki gösterdi.
Özdağ, “Bu kararla piyasada likidite sıkışıklığı olduğu hissedilmiştir. Merkez Bankası’nın kârını seçim öncesinde Hazine’ye aktarma çabası olarak görünen bu karar, bankanın politikaya bulaştığını bir kez daha ortaya koymuştur” dedi. Özdağ, uygulamanın bu şekilde devam edecek olmasının Merkez Bankası’nın banknot matbaasının seçim öncesinde para basarak bir siyasi partinin seçim harcamalarına ve dağıtılacak yardımlara kaynak yaratması anlamına geleceğini de savundu. Açıklanan enflasyon rakamının gerçeği yansıtmadığını belirten Özdağ, “Seçmenin tamamı oyunun farkında. Yaşanan gerçek enflasyon yüzde 100’ün üzerinde” dedi.
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