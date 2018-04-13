Seçim güvenliğinde tam mutabakat

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti kongresinde yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener’e yaptığı ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde genel başkan yardımcıları Haluk Koç, Bülent Tezcan, Gamze İlgezdi, Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu eşlik etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nu İYİ Parti’ye gelişinde genel başkan yardımcıları Koray Aydın, Lütfü Türkkan ve Genel Sekreter Aytun Çıray kapıda karşıladı.



AKŞENER’DEN TEŞEKKÜR

Basına kapalı görüşmede Kılıçdaroğlu, “Zor şartlar altında bir kongre tamamladınız. Sizi tebrik ediyorum” deyince Akşener, “Bu nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz, görmeyi özlediğimiz tablolar bunlar” yanıtını verdi. Görüşmede, ‘son dönemde siyasette kutuplaştıran bir dilin kullanıldığı’ ifade edilerek rahatsızlıklar dile getirildi. Kılıçdaroğlu, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in, Bülent Ecevit’i anma gecesine katıldığını hatırlatarak, gecede yapılan slayt gösterisinde kendisi aleyhine bir pankartı gören Demirel’in bunu gülerek karşıladığını anlattı.



DEMOKRASİ BEKLENTİSİ ARTTI

Görüşmede seçim ve sandık güvenliği konuşuldu. ‘2019 seçimlerinin demokrasi açısından hayati bir önem taşıdığı’ ifade edilerek, ‘toplumda demokrasi beklentisinin arttığı, güçlü bir demokrasiyi inşa etmek üzere ortak bir çalışma yürütmenin gerekli olduğu’ kaydedildi. Bu konuda sandıkları korumanın yapılacak işbirliğinin önemli bir bölümünü oluşturduğu kaydedilerek, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da sandık güvenliğine yönelik çalışma yürütülmesi gerektiği dile getirildi. ‘Adaletli bir seçim için teknik ve sandık başı dayanışması’ konusunda iki parti arasında mutabakat sağlandı.



AKŞENER’DEN İKİNCİ TURA DESTEK

İki lider ittifak konusunu da konuştu. Akşener’in, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini belirterek, “Ama ikinci turda CHP’nin adayı çıkarsa destekleyeceğimi kamuoyuna da açıklamıştım” dediği öğrenildi.



Görüşmede, referandum sonuçları da ele alındı. ‘Evet’ diyenlerde çözülme gözlenmesine rağmen tercihini ‘hayır’dan yana kullanan kesime desteğin arttığı dile getirildi. Bu nedenle, referandum öncesi dili sürdürmenin yararlı olacağı vurgulandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Akşener, siyasi nezaketin önemine dikkat çekerken Kılıçdaroğlu, “Siyaset gerginliklerden arınmalı, nezaket öne çıkmalı. Görüşmede seçim güvenliği konusundaki duyarlılığımızı aktardık. Şundan bütün vatandaşlarımızın emin olmasını istiyorum. Herkes sandığa gitsin ve özgüvenle oyunu kullansın” diye konuştu.





Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen Kılıçdaroğlu’nu makam katında karşıladı. Karşılama sırasında basın mensuplarının yoğun ilgisi nedeniyle Akşener, Kılıçdaroğlu’na dönerek, “Yerimiz dar ama gönlümüz geniş” dedi. Kılıçdaroğlu da “En az Türkiye kadar” yanıtını verdi. Görüşmede Akşener ve Kılıçdaroğlu, torunlarından da söz etti. Akşener, Kılıçdaroğlu’na, Yaşar Kemal’in ‘Üç Anadolu Efsanesi’ kitabını hediye etti. Akşener, “Bu kitabı aslında Duru’ya armağan ediyorum. Ben de bir babaanneyim” dedi. / Selahattin SÖNMEZ / ANKARA