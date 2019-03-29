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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
29.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Seçim güvenliği endişemiz yok

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Seçim güvenliği endişemiz yok

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Sandıklara sahip çıkma konusunda İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaptık. Güçlü bir bilgisayar altyapımız var. Güvenliği sağlayacak olanlar bizleriz. Seçim güvenliği konusunda endişemiz yok” dedi. Türkiye’de 32 radyodan ortak yayınlanan ‘Bizim Stüdyo’ programına ve MedyascopeTV yayınına katılan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

ADAYLARIMIZIN İNSANİ PROJELERİ VAR

“Ya mahallenin muhtarını, ya köyün muhtarını, ya il genel meclisi üyesi, ya belediye başkanı seçeceğiz. Biz bu pencereden baktık ama cumhur ittifakı bir genel seçim atmosferi içinde, Türkiye’nin geleceği açısından önemli olduğunu ifade ettiler. Böyle bir gerilimli havada başladı ama vatandaş çok prim vermedi. Toplumun her tarafında ciddi sorun var. Bu sorunlara nasıl çözüm üreteceklerini anlatamıyorlar; çünkü ufukları doldu, ne diyecekler? Ekrem Bey (İmamoğlu), İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı oldu, beka sorunu mu olacak? Türkiye’nin beka değil, yönetememe sorunu var. İşsizlik var, yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Mutfakta yangın var. Bizim belediyelerimizin olduğu yerlerde kriz en hafif şekliyle atlatılıyor. Bizim adaylarımızın çılgın projeleri yok, insani projeleri var. Vatandaş elini vicdanına koyacak CHP’li belediyelere oy verecek.

ÇOK DAHA GÜZEL MAAŞ ÖDEYECEKLER

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilecek olan muhalefet belediye başkanlarının merkezi yönetim farklı olduğu için personeline maaş bile veremeyeceği sözlerine ilişkin) Hayır. Çok daha güzel maaş ödeyecekler. Asgari ücreti de 2 bin 200 lira yapacaklar. Vatandaşı korkutuyor. Bizim belediyeler ödüyor, yatırım da yapıyor, hizmet de üretiyor. Harcamalara müdahale olamaz, yasal çerçeve lazım. Belediye Gelirleri Kanunu var, merkezi hükümetin topladığı vergilerden belediyelere giden paylar var. Bunların ölçüleri de yasalarla belirlenmiş vaziyette.

(Devlet Bahçeli’nin eleştirileri) Bahçeli, değerli bir siyaset insanıdır, bireysel olarak Sayın Bahçeli’yle bir sorunum yok, bireysel olarak onu rahatsız edecek, incitecek bir söz kullanmamaya da dikkat ederim. Aynı şeyi Erdoğan için de yaparım. Cumhur ittifakını kurdular, eleştiri getirmedik. Biz de İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yle ittifak yaptık. Onlar bize kızdılar, ‘zillettir’ falan; hiçbir şey demedik. Biz, onları ülkeyi getirdikleri nokta açısından eleştirdik. Bahçeli’nin yarattığı en büyük hayal kırıklığı, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın 25 yıllığına Katar ordusuna peşkeş çekilmesine karşı çıkmamasıdır.

AVUKATLAR DA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ

İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve sivil toplum örgütleri ile sandıklara sahip çıkma konusunda güzel bir işbirliği yaptık ve güçlü bir bilgisayar altyapımız var. Avukatların bu süre içinde önemli bir rol üstlendiklerini biliyorum. Onlar sistemin sağlıklı sonuç vermesi için orada olacaklar. Seçim güvenliği konusunda endişemiz yok. Şunu söyleyebilirim, kamunun görevlendirdiği elemanlar doğru dürüst bir seçim yapacaklar ve adil davranacaklar gibi bir kolaycılığa asla girmedik ve bunu kabul etmiyoruz. Güvenliği sağlayacak olanlar bizleriz. Sandık başında olan siyasal partilerin temsilcileri, müşahitler ve gönüllü kuruluşlardır.”   

 

 

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