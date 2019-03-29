Seçim güvenliği endişemiz yok

ADAYLARIMIZIN İNSANİ PROJELERİ VAR

“Ya mahallenin muhtarını, ya köyün muhtarını, ya il genel meclisi üyesi, ya belediye başkanı seçeceğiz. Biz bu pencereden baktık ama cumhur ittifakı bir genel seçim atmosferi içinde, Türkiye’nin geleceği açısından önemli olduğunu ifade ettiler. Böyle bir gerilimli havada başladı ama vatandaş çok prim vermedi. Toplumun her tarafında ciddi sorun var. Bu sorunlara nasıl çözüm üreteceklerini anlatamıyorlar; çünkü ufukları doldu, ne diyecekler? Ekrem Bey (İmamoğlu), İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı oldu, beka sorunu mu olacak? Türkiye’nin beka değil, yönetememe sorunu var. İşsizlik var, yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Mutfakta yangın var. Bizim belediyelerimizin olduğu yerlerde kriz en hafif şekliyle atlatılıyor. Bizim adaylarımızın çılgın projeleri yok, insani projeleri var. Vatandaş elini vicdanına koyacak CHP’li belediyelere oy verecek.

ÇOK DAHA GÜZEL MAAŞ ÖDEYECEKLER

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilecek olan muhalefet belediye başkanlarının merkezi yönetim farklı olduğu için personeline maaş bile veremeyeceği sözlerine ilişkin) Hayır. Çok daha güzel maaş ödeyecekler. Asgari ücreti de 2 bin 200 lira yapacaklar. Vatandaşı korkutuyor. Bizim belediyeler ödüyor, yatırım da yapıyor, hizmet de üretiyor. Harcamalara müdahale olamaz, yasal çerçeve lazım. Belediye Gelirleri Kanunu var, merkezi hükümetin topladığı vergilerden belediyelere giden paylar var. Bunların ölçüleri de yasalarla belirlenmiş vaziyette.

(Devlet Bahçeli’nin eleştirileri) Bahçeli, değerli bir siyaset insanıdır, bireysel olarak Sayın Bahçeli’yle bir sorunum yok, bireysel olarak onu rahatsız edecek, incitecek bir söz kullanmamaya da dikkat ederim. Aynı şeyi Erdoğan için de yaparım. Cumhur ittifakını kurdular, eleştiri getirmedik. Biz de İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yle ittifak yaptık. Onlar bize kızdılar, ‘zillettir’ falan; hiçbir şey demedik. Biz, onları ülkeyi getirdikleri nokta açısından eleştirdik. Bahçeli’nin yarattığı en büyük hayal kırıklığı, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın 25 yıllığına Katar ordusuna peşkeş çekilmesine karşı çıkmamasıdır.

AVUKATLAR DA ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ

İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve sivil toplum örgütleri ile sandıklara sahip çıkma konusunda güzel bir işbirliği yaptık ve güçlü bir bilgisayar altyapımız var. Avukatların bu süre içinde önemli bir rol üstlendiklerini biliyorum. Onlar sistemin sağlıklı sonuç vermesi için orada olacaklar. Seçim güvenliği konusunda endişemiz yok. Şunu söyleyebilirim, kamunun görevlendirdiği elemanlar doğru dürüst bir seçim yapacaklar ve adil davranacaklar gibi bir kolaycılığa asla girmedik ve bunu kabul etmiyoruz. Güvenliği sağlayacak olanlar bizleriz. Sandık başında olan siyasal partilerin temsilcileri, müşahitler ve gönüllü kuruluşlardır.”