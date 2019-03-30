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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Seçim gününe siber önlemler

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Seçim gününe siber önlemler

Yerel seçimlerde siber güvenliğin sağlanması için günler öncesinden çalışmalarına başlayan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 31 Mart’a yönelik tüm hazırlıklarını tamamladı. Sosyal medyada son günlerde artış gösteren sahte hesaplar takibe alınırken Facebook, Google, YouTube ve Twitter’ın yöneticileriyle irtibata geçilerek, seçim günü karar alma mekanizmalarını hızlı işletmeleri istendi.

BİLGİ Teknolojileri Kurumu (BTK) 31 Mart yerel seçimlerine yönelik tedbirleri, geçen seçimlerde olduğu gibi bu yıl da kurum bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nden (USOM) 100’e yakın personelle yürütecek. MİT, Emniyet ve Jandarma birimlerinden temsilcilerin de görev alacağı merkezden Türkiye’nin siber hareketliliği izlenecek. Seçim öncesinde Twitter ve Facebook gibi platformlarda sahte hesaplarda artış tespit eden BTK yetkilileri, seçim günü de bu hesapları takip edecek ve olası manipülatif hareketlere karşı gerek görülürse işlem yapılacak. Vatandaşları kin ve öfkeye yönlendirecek, kışkırtacak her türlü paylaşımı izleyecek olan BTK, sosyal medya şirketleriyle de birlikte çalışma yürütecek. Facebook, Google, YouTube ve Twitter’ın yöneticileriyle irtibata geçilerek seçim süresince Türkiye ile dayanışma içinde bulunmaları istenirken, karar alma mekanizmasını hızlı işletmeleri ve iletişim kanallarının 7/24 açık tutulması konusunda uyarıda bulunuldu.

OPERATÖRLER DE ÖNLEM ALDI

Türkiye genelinde iletişim şebekesinin kesintisiz şekilde sürmesi için de bugüne kadar servis sağlayıcılar Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile çeşitli toplantılar yapan BTK, seçim günü de operatör yetkilileriyle sürekli temas halinde olacak ve saatlik iletişim raporları alınacak. Video konferanslar yoluyla da İstanbul ve diğer illerdeki çalışmalar takip edilecek. 

KASIRGA YAZILIMI ÇALIŞACAK

SİBER tehditlere karşı bir önceki seçimde olduğu gibi yine yerli imkânlarla geliştirilen Kasırga yazılımıyla önlem alınacak. Ülke genelindeki birçok yapıyı aynı anda tarayabilen sistem, normal şartlarda 10 gün sürebilecek bir çalışmayı 15 dakikada yapabiliyor.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.03.2019)-2
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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