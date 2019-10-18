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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / DHA
18.10.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Seçim günü yaşanmıştı! Cezası belli oldu…

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Seçim günü yaşanmıştı! Cezası belli oldu…

Geçen yıl 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde okulda tartıştığı siyasi parti temsilcisinin başörtüsünü çeken Sühendan Göy, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli fiili' nedeni ile 3 bin TL adli para cezası ile cezalandırıldı.

İstanbul Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki Zeynep Yıldırım (34) ve avukatı katıldı. Duruşmaya katılmayan sanıklar Sühendan Göy (77) ve kardeşi Emel Oral'ı (89) ile avukat Arzu Acımaz temsil etti. 

Sanıkların Avukatı Arzu Acımaz, her iki müvekkilinin de beraatine karar verilmesini istedi. 

'KASTEN YARALAMADAN' YARGILANIYORDU 'DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA' SUÇUNDAN CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, Emel Oral'ın beraatine, kardeşi Sühendan Göy'ün ise "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozmaya elverişli fiili" nedeni ile 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Göy'ün cezası 3 bin TL adli para cezasına çevrildi. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sırasında siyasi parti temsilcisi olarak Kadıköy'de bir okulda görev yapan Zeynep Yıldırım ile Yıldırım'ın görev yaptığı okula oy kullanmaya giden Emel Oral ve Sühendan Göy'ün tartıştıkları, şüphelilerin müşteki Yıldırım'ın başörtüsünü çekerek ittikleri belirtiliyor. İddianamede her iki şüphelinin, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu. 

GÜVENLİK KAMERASI

Olay ayı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler de Sühendan Göy2ün Zeynep Yıldırım'ı bir süre takip ettiği ve başörtüsünü çektiği görülüyor. 

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