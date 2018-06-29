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    Seçim günü havaya ateş açan 4 kişi gözaltına alındı

    AA
    29.06.2018 - 02:53 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sultangazi'de 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Melletvekili seçimi gecesinde çok sayıda kişi tarafından havaya ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Savcı talimatına istinaden şahısların ifadelerinin alınıp serbest bırakılacağı öğrenildi.

    Alınan bilgiye göre, 24 Haziran'da bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan ve Habipler Meydanı'nda çok sayıda kişinin uzun namlulu tüfek ve tabancayla havaya ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. 

    Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahıslar hakkında, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Savcı talimatına istinaden şahısların ifadelerinin alınıp serbest bırakılacağı öğrenildi. 

    Öte yandan, havaya ateş ettiği görülen ve kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. 

    Seçim gecesi bir sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan görüntüde, çok sayıda kadın ve erkeğin Habipler Meydanı'nda uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş ettiği görüntülere yansımıştı. 

    Polis özel ekip kurduPolis özel ekip kurdu

    Etiketler: istanbul , seçim , son dakika , haberler
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