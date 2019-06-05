‘Seçim demokrasi bayramıdır’
Cumhur ittifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün, bayram namazını Ataşehir’de bulunan Mimar Sinan Camii’nde kıldı.
Namaz sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, özetle şunları söyledi: “Bütün milletimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İstanbulluların bayramını tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur içerisinde milletimizi nice bayramlara ulaştırsın.
Bayramda seyahat eden kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Yollarda giderken siz siz olun aman kurallara uyun, biz sizin sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı çok ama çok önemsiyoruz. İstanbul’dan Anadolu’ya birçok hemşerimiz gitti. Uzun bir bayram tatili var. İnşallah tatil sonucu geri dönmeyi ihmal etmezler. Çünkü 23 Haziran’da da İstanbul bayramı var. (Twitter’dan attığı bayram tebriğine diğer adaylardan da cevap gelmesi) Biz seçime gidiyoruz. Seçim demokrasi bayramı demektir. Dolayısıyla rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani gayet doğal bir şeydir.
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