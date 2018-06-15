‘Seçilmeden hizmete başladım’

DERDİM İNTİKAM DEĞİL

“Ben Anayasa Mahkemesi’ne başkan seçilmeyeceğim. Bu seçimde yargıç da olmayacağım. Ben Allah'ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçileceğim. Cumhurbaşkanının da Erdoğan'ı ya da başka birini yargılamak gibi bir görevi yoktur. Derdim intikam değildir, derdim rövanş değildir. Derdim, ‘devr-i sabık yaratmak' değildir. Ben bağımsız bir yargı oluşması için çalışacağım. Bu bağımsız yargı Erdoğan'ı yargılar, yargılamaz; ben onu bilemem. Ama o bağımsız yargının beni de yargılayabilme ihtimalini düşüneceğim. Ben ‘gelecek’ diyorum, ‘nanoteknoloji’ diyorum, ‘demokrasi' diyorum, ‘hukuk devleti’ diyorum, ‘evrensel değerler’ diyorum, ‘uzay madenciliği’ diyorum. Bunlar proje değil de ne? 3B diyorum. Barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. 'Çocuklara, gençlere güzel hayaller kurduracağız' diyorum. Meydanlarda en büyük projeleri söyleyen benim.

ERDOĞAN DA RAHAT EDECEK

Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Yalova seçimleri bunun en güzel örneğidir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak aynısını yapacağız. Milletimiz hiç kuşku duymasın. Erdoğan’ı izledim. Türkiye adına üzüldüm. Demokrasiyi içselleştirmemiş, buna inanmıyor. İnanmadığı için bir takım partileri baraj altında bırakmayla, Ali Cengiz oyunlarıyla başarılı olabileceğini düşünüyor ama bu sefer sökmeyecek. Erdoğan’a mesajım, rahat olsun. Hiç moralini bozmasın. Benim cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat edecek. Erdoğan'ın eski bir cumhurbaşkanı olarak hiç huzursuz olmasını gerektirecek bir durum yok.

MİTİNG 2 MİLYONU GEÇER

Milletin teveccühü bir değişim ruhunu görüyorum sokakta. Bu beni motive ediyor. Olağanüstü bir şey var. Görüyorsunuz. Türbeye döndü evin bahçesi. Türkiye’nin her yerinden gelen insanlar var. Milletin teveccühü. İstanbul mitingi için ben 2 milyon diyordum ama 2 milyonu da geçeceğiz. Yani Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olacağını düşünüyorum. Benim Türkiye’ye hizmetlerim devam ediyor. ‘Öğretmenlere ve polislere 3600’ dedim, 16 yıldır iktidarda olan Erdoğan ağzına bir kez bile almamıştı bunu. Geçenlerde o da 3600 ek göstergeyi vereceğini söyledi. ‘Olağanüstü Hal’i 48 saat içinde kaldıracağım’ dedim. Erdoğan da seçimden sonra OHAL’i kaldıracağını söyledi. Bu ince hastalık korkusu, Erdoğan’a çok şey yaptırıyor. Yani daha seçilmeden Türkiye’ye hizmetlerim başladı.

SURUÇ YORUMU: OLMAMASI LAZIM

(Suruç’ta 3 kişinin öldüğü olaylarla ilgili soru üzerine) Üzüldüm. Burada olmaması lazım bu tür olayların ama ayrıntılarını öğreneceğim. Üzgünüm. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bunların olmaması