‘Seçilince yanımıza gelmiyorsunuz’ diyen vatandaşa ‘Gelmezsem ara beni’
CHP’nin Beyoğlu belediye başkan adayı Alper Taş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.
Alper Taş’ın dünkü adresi Piripaşa Mahallesi oldu. Mahalle esnafını ziyaret eden Taş, bölgede yaşayan bir vatandaşın kendisine, “Herkes seçim öncesi buraya gelip vaatlerde bulunuyor ama seçildikten sonra bir Allah’ın kulu yanımıza gelmiyor” demesi üzerine, telefon numarasını vererek, “Biz geleceğiz. Sana telefon numaramı vereyim, eğer gelmezsem ara beni” dedi.
Bir vatandaşın, “72 yaşındayım. 16 senedir AKP’ye oy verdim ama yeterli hizmet alamadık. Burayı terk edeceğim” sözü üzerine de Taş, “Seçimi kazanacağız ve seni burada yaşatacağız” cevabı verdi. Beyoğlu Belediyesi’nin kentsel dönüşüm konusunda yıllardır yol alamadığını ifade eden bir vatandaş, “Evlerimiz neredeyse yıkılacak kadar eski ama 7 yıldır belediye yeni ev yapacak diye bekliyoruz. Bize destek verene biz de destek vereceğiz” dedi. Bölgede otopark sorununun ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden vatandaşlar, mahallede yeşil alan ve okul eksikliğinin de ciddi bir sorun olduğunu dile getirdi. Alper Taş, “Seçildiğimde mahallelinin tüm sorunlarını sizin de içerisinde yer alacağınız mahalle meclisleri eliyle çözeceğiz” dedi.
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