Şebeke internet ve hatlar neden çekmiyor?
Canlı yayın sırasında CNN Türk muhabiri İsmail Arabacı'nın da dile getirdiği ve bölgedeki vatandaşlar tarafından da internette aranan konular arasında yer alıyor. Bölgede şebeke ve mobil internetin ara ara kesildiği ve düzgün bağlantı sağlanamadığı gelen ilk bilgiler arasında. İşte, şebeke sorunu yaşayan vatandaşların 'ağda kayıtlı değil' uyarısı ile karşılaştığı konu hakkında bazı bilgiler
İnternet neden yok ve hatlar neden çekmiyor sorusu ile gündeme getirilen şebeke problemi, bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. CNN Türk muhabiri İsmail Arabacı, konuyla ilgili detayları canlı yayında şu sözlerle aktardı;
"Yayınımız kesilmek zorunda kaldı. Bölgedeki bütün internet olanakları kapatılmış durumda. GSM operatörleri çalışmıyor. Ceylanpınar'dan uzaklaştık. Elimizdeki görüntüleri geçmek için bir internet kafe arıyoruz. Ceylanpınar'dan uzaklaşıyor ama görebildiğimiz alanın her noktasında dumanlar yükseliyor. PKK terör örgütünün hedefleri vurulmaya devam ediliyor.
Biz şu anda telefonu yakaladık ama interneti bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz ilk fırsatta da elimizdeki bilgileri size aktarmaya çalışacağız. Şu anda hareket halindeyiz. Bu noktada hiçbir GSM operatörü, internet çalışmıyor. Büyük bir harekat, çok geniş bir alan, 100-120 kmlik bir alandan bahsediyoruz. Bizim görebildiğimiz 50-60 km'lik alanın bir çok noktasında hedefler hem kara hem hava kuvvetleri tarafından vurulduğunu söyleyebiliriz."
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