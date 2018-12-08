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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.12.2018 - 21:04, Son Güncelleme:

Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus törenleri hakkında merak edilenler

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Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus törenleri hakkında merak edilenler

Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece Şeb-i Arus olarak adlandırılıyor. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak tanımlamıştır. Mevlânâ'nın ölüm yıl dönümüne denk gelen haftalarda yapılan 'Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' de vatandaşlarca 'Şeb-i Arus" olarak' anılmaktadır. İşte, Şeb-i Arus hakkında tüm detaylar...

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745'inci yılı dolayısıyla 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek törenler, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinliklerle devam edecek. İşte, 2018 Şeb-i Arus törenleri hakkında detaylar...

ŞEB-İ ARUS NE DEMEK?

Şeb-i Arus kelimesi “Düğün Gecesi” demektir. Mevlana ölüm gününü “Hakk’a vuslat” yani “Yaratana Kavuşma” (Düğün Günü-Gecesi) saymıştır, “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle “Allah’a dönüş” olarak yorumlar. Bir başka ifadeyle ölüm “cismin ortadan kalkması değil, Allah’a doğru uçmasıdır”. Ölüm, Müslümanlık öncesi Türklerde de aynı şekilde ifade edilir.

2018 ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ

Hazreti Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı "Selam Vakti" yürüyüşü ile başladı.

Törenler kapsamında ilk olarak, Bakan Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve protokol üyeleri ile vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

Protokol üyeleri ile vatandaşlar daha sonra "Selam Vakti" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü. Bakan Kurum, burada gerçekleştirilen Nevbe Merasimi sırasında yanına gelen bir yaşlı kadına atkısını hediye etti.

Merasimin ardından Kurum ve beraberindekiler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ederek Mevlevi geleneği olan "Gülbang duası"nı dinledi. Burada ziyaretçilere tekke pilavı ikram edildi. Ardından Kurum, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki "Sanat Ocağı Mevlevihane" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745'inci yılı dolayısıyla 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek törenler, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinliklerle devam edecek.

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