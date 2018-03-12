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    Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vize ücreti ne kadar, başvuru şartları nelerdir?

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 10:45 | Son Güncelleme:

    Schengen bölgesi kapsamında kalan ülkelere yapılacak turistik gezilerde kullanılan bir belge olan Schengen vizesi, özellikle Avrupa ülkelerini ziyaret etmek isteyen kişilerin merakla araştırdığı konulardan biri. Peki Schengen vizesi almak isteyen kişiler ne yapmalı? Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi için başvuru şartları neler?

    Avrupa’daki 26 ülkeye sadece tek bir vize alarak gidebilmek mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken Schengen vizesi almak. Özellikle yurt dışına gitmek isteyen vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı Schengen vizesini almak için belli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Peki nedir bu Schengen vizesi? Schengen vizesi nasıl ve nereden alınır? Schengen vizesi hangi ülkelerde geçerli olur? İşte son günlerin popüler konularından Schengen vizesi hakkında merak edilen her şey...

    SCHENGEN VİZESİ NEDİR?
    Schengen vizesi, Schengen Bölgesine gitmeye ve ziyaret etmeye yönelik belgedir. Schengen bölgesi 26 ülkeden oluşmaktadır. Bu vizeyi alan kişiler 26 ülkede serbest dolaşıma izinli sayılmaktadır.

    SCHENGEN VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKENLER
    Pasaportunuzun en az 6 aylık geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Gidilmek istenen ülkenin web sitesi üzerinden başvuru formu çıktısı alınmalı, form doldurulmalı ve imzalanmalıdır

    Biyometrik fotoğraf
    Konsolosluğa seyahatin amacı ve planı hakkında detaylı yazı yazılmalıdır
    Gidilecek ülkeye ait uçak biletinin kopyası
    Gideceğiniz ülkede konaklayacağınız yerin konfirmesi
    Sağlık nedeniyle kişinin ülkesine geri gönderilmesi gibi durumlarda 30.000 Euro teminat bedeli olan sağlık sigortasının yaptırılması gerekmektedir
    İş yerinizde aldığınız maaşın ne kadar olduğunu belirten resmi yazı
    Son 3 aylık SSK hizmet dökümü çıktısı
    Son 3 ayın hesap hareketlerini belgeleyen banka hesap cüzdanı veya hesap dökümü
    İş yerinden seyahat için alınan izin belgesi
    Araç ruhsatı, tapu gibi mal varlığı belgeleri. (Zorunlu değil)
    Tüm bu belgeleri tamamladıktan sonra Schengen vizenizi gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan alabilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinde maksimum en fazla 90 gün boyunca kalabilirsiniz.

    SCHENGEN VİZE ÜCRETİ NE KADAR?
    Schengen vizesi 60 Euro olarak belirlenmiştir. 6 -12 yaş grubundan ise 35 Euro alınmaktadır.

    SCHENGEN VİZESİ HANGİ ÜLKELERDE GEÇİYOR?
    Schengen Bölgesi olarak bilinen ortak sınır ve ortak vize uygulaması sayesinde Avrupa’daki 26 ülkeye sadece tek bir vize alarak, yani Schengen vizesi alarak, girebiliyorsunuz. İşte Schengen vizesi ile gidebileceğiniz ülkeler...

    Almanya
    Avusturya
    Belçika
    Çekya (Çek Cumhuriyeti)
    Danimarka
    Estonya
    Finlandiya
    Fransa
    Hollanda
    İspanya
    İsveç
    İsviçre
    İzlanda
    İtalya
    Letonya
    Litvanya
    Lüksemburg
    Lihtenştayn
    Macaristan
    Malta
    Norveç
    Polonya
    Portekiz
    Slovakya
    Slovenya
    Yunanistan

    Etiketler: Schengen , vize , ücret , SeoHaber , gündem
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