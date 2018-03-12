Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vize ücreti ne kadar, başvuru şartları nelerdir?

Avrupa’daki 26 ülkeye sadece tek bir vize alarak gidebilmek mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken Schengen vizesi almak. Özellikle yurt dışına gitmek isteyen vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı Schengen vizesini almak için belli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Peki nedir bu Schengen vizesi? Schengen vizesi nasıl ve nereden alınır? Schengen vizesi hangi ülkelerde geçerli olur? İşte son günlerin popüler konularından Schengen vizesi hakkında merak edilen her şey...
SCHENGEN VİZESİ NEDİR?
Schengen vizesi, Schengen Bölgesine gitmeye ve ziyaret etmeye yönelik belgedir. Schengen bölgesi 26 ülkeden oluşmaktadır. Bu vizeyi alan kişiler 26 ülkede serbest dolaşıma izinli sayılmaktadır.
SCHENGEN VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKENLER
Pasaportunuzun en az 6 aylık geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Gidilmek istenen ülkenin web sitesi üzerinden başvuru formu çıktısı alınmalı, form doldurulmalı ve imzalanmalıdır
Biyometrik fotoğraf
Konsolosluğa seyahatin amacı ve planı hakkında detaylı yazı yazılmalıdır
Gidilecek ülkeye ait uçak biletinin kopyası
Gideceğiniz ülkede konaklayacağınız yerin konfirmesi
Sağlık nedeniyle kişinin ülkesine geri gönderilmesi gibi durumlarda 30.000 Euro teminat bedeli olan sağlık sigortasının yaptırılması gerekmektedir
İş yerinizde aldığınız maaşın ne kadar olduğunu belirten resmi yazı
Son 3 aylık SSK hizmet dökümü çıktısı
Son 3 ayın hesap hareketlerini belgeleyen banka hesap cüzdanı veya hesap dökümü
İş yerinden seyahat için alınan izin belgesi
Araç ruhsatı, tapu gibi mal varlığı belgeleri. (Zorunlu değil)
Tüm bu belgeleri tamamladıktan sonra Schengen vizenizi gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan alabilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinde maksimum en fazla 90 gün boyunca kalabilirsiniz.
SCHENGEN VİZE ÜCRETİ NE KADAR?
Schengen vizesi 60 Euro olarak belirlenmiştir. 6 -12 yaş grubundan ise 35 Euro alınmaktadır.
SCHENGEN VİZESİ HANGİ ÜLKELERDE GEÇİYOR?
Schengen Bölgesi olarak bilinen ortak sınır ve ortak vize uygulaması sayesinde Avrupa’daki 26 ülkeye sadece tek bir vize alarak, yani Schengen vizesi alarak, girebiliyorsunuz. İşte Schengen vizesi ile gidebileceğiniz ülkeler...
Almanya
Avusturya
Belçika
Çekya (Çek Cumhuriyeti)
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İzlanda
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Lihtenştayn
Macaristan
Malta
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovakya
Slovenya
Yunanistan