Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vize ücreti ne kadar, başvuru şartları nelerdir?

Avrupa’daki 26 ülkeye sadece tek bir vize alarak gidebilmek mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken Schengen vizesi almak. Özellikle yurt dışına gitmek isteyen vatandaşların merak ettiği ve araştırdığı Schengen vizesini almak için belli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Peki nedir bu Schengen vizesi? Schengen vizesi nasıl ve nereden alınır? Schengen vizesi hangi ülkelerde geçerli olur? İşte son günlerin popüler konularından Schengen vizesi hakkında merak edilen her şey...

SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

Schengen vizesi, Schengen Bölgesine gitmeye ve ziyaret etmeye yönelik belgedir. Schengen bölgesi 26 ülkeden oluşmaktadır. Bu vizeyi alan kişiler 26 ülkede serbest dolaşıma izinli sayılmaktadır.

SCHENGEN VİZESİ ALMAK İÇİN GEREKENLER

Pasaportunuzun en az 6 aylık geçerlilik süresi olması gerekmektedir. Gidilmek istenen ülkenin web sitesi üzerinden başvuru formu çıktısı alınmalı, form doldurulmalı ve imzalanmalıdır

Biyometrik fotoğraf

Konsolosluğa seyahatin amacı ve planı hakkında detaylı yazı yazılmalıdır

Gidilecek ülkeye ait uçak biletinin kopyası

Gideceğiniz ülkede konaklayacağınız yerin konfirmesi

Sağlık nedeniyle kişinin ülkesine geri gönderilmesi gibi durumlarda 30.000 Euro teminat bedeli olan sağlık sigortasının yaptırılması gerekmektedir

İş yerinizde aldığınız maaşın ne kadar olduğunu belirten resmi yazı

Son 3 aylık SSK hizmet dökümü çıktısı

Son 3 ayın hesap hareketlerini belgeleyen banka hesap cüzdanı veya hesap dökümü

İş yerinden seyahat için alınan izin belgesi

Araç ruhsatı, tapu gibi mal varlığı belgeleri. (Zorunlu değil)

Tüm bu belgeleri tamamladıktan sonra Schengen vizenizi gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan alabilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinde maksimum en fazla 90 gün boyunca kalabilirsiniz.

SCHENGEN VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Schengen vizesi 60 Euro olarak belirlenmiştir. 6 -12 yaş grubundan ise 35 Euro alınmaktadır.

SCHENGEN VİZESİ HANGİ ÜLKELERDE GEÇİYOR?

Schengen Bölgesi olarak bilinen ortak sınır ve ortak vize uygulaması sayesinde Avrupa’daki 26 ülkeye sadece tek bir vize alarak, yani Schengen vizesi alarak, girebiliyorsunuz. İşte Schengen vizesi ile gidebileceğiniz ülkeler...

Almanya

Avusturya

Belçika

Çekya (Çek Cumhuriyeti)

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Hollanda

İspanya

İsveç

İsviçre

İzlanda

İtalya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Lihtenştayn

Macaristan

Malta

Norveç

Polonya

Portekiz

Slovakya

Slovenya

Yunanistan