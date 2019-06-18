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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sayıştay tartışması

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Sayıştay tartışması

Cumhur ittifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet ittifakı İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu arasında önceki gün yapılan programda Sayıştay’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili olduğu iddia edilen raporu tartışma konusu oldu.

İki adayın bu sorulara ilişkin yanıtları şöyle:

Binali Yıldırım: Sayıştay raporunu gördünüz mü İsmail Bey. Sayıştay raporunda öyle bir rakam yok. 108 milyon mu ne. Bu yalan. Yalan olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından açıklandı. (Küçükkaya’nın “Yalanlama gelmedi” sözleri üzerine) Geldi, onu bilmenizi isterim. Maalesef yeterince bu konu duyurulamadı. Onların yerine biz duyurmak zorunda kaldık. Böyle bir şey yok, kısacası yalan.

Ekrem İmamoğlu: Sayıştay denetiminden çıkan raporu arzu ederlerse Sayın Yıldırım’a takdim ederim. Sayıştay raporunda İBB, İETT ve İSKİ’de yapılan usulsüzlüklerin 753 milyonu aştığı görülüyor. Belediye taşınmazları işgal olarak kullandırılıyor, işgaliyenin sadece yüzde 20’si tahsil ediliyor. Yanıltılmış, aldatılmış olabilir. Bence kendisine bilgi verenleri gözden geçirsinler.”

Sayıştay’dan yapılan açıklamada ise Sayıştay raporları dayanak gösterilerek bazı yayın organlarında çıkan açıklamaların maksatlı ve gerçekle bağdaşmadığı belirtildi. 2018 yılı ve 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmadığı belirtilerek “Yayıncılık etiği ile bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltıcı bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

‘VAKIFLARA NAKDİ ÖDEME YAPILMADI’

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun bir araya geldiği tartışma programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden TÜRGEV, Ensar gibi vakıflara para ve arsa aktarıldığı yönündeki iddialar da gündeme geldi. İki adayın konuşmaları şöyle:

Ekrem İmamoğlu: Bence Sayın Yıldırım az önce çok talihsiz bir şey söyledi, işte FETÖ gibi örgütlerin yok olması adına mevcut vakıflarla iş birliği yapılarak temiz yurtlar, vesaire... Belediye var. Kardeşim belediye var. Ben belediyeye güvenmeyeceğim de yani burada Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na TÜRGEV diye vakfa 51 milyon 593 bin lira... 2018 raporu bu... Ensar Vakfı’na 29 milyon 797 bin... Bunun gibi aşağıya sıralayabilirim. Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA... İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Allah aşkına ben yurt yapamıyor muyum da başkasına ihtiyaç duyacağım?

Binali Yıldırım : Bir şeyi tekraren söylüyorum, hiçbir şekilde belediyeler bu kuruluşlara nakdi destek olamaz. Kendisinin de ilçesinde bir vakıf var. Batı bilmem ne vakfı... Vakıf isimlerinden bahsetti. Bu vakıflara nakdi bir kuruş yardım yapılmamıştır. Yapamaz belediyeler. Burada algı operasyonuna gerek yok. Yapılmadığına dair zaten belediye açıklamasını yaptı.”

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmadığı belirtilerek “Bir şehrin vakıflarının asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılması, vakıfların ‘kirli’ vakıf - temiz vakıf gibi subjektif yorumlara açık şekilde ayrıştırılması başta İstanbulumuza büyük bir haksızlıktır” denildi.

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