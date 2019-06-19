Sayıştay: Raporlarda bazı STK’lara yardıma ilişkin değerlendirme yok
Sayıştay, tartışmalara konu olan 2017 yılı denetim kurulu raporlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “TBMM’ye, belediyelere ve ilgili kamu idarelerine gönderilen raporlar yıllık hesap ve işlemlerin denetimi sonucunda hazırlanan mali denetim raporları olup, söz konusu raporlarda yer verilen bilgiler esas alınarak kurumlar hakkında kamu zararına neden olunduğuna ilişkin değerlendirme yapılması söz konusu olamaz. Her şeyden önce Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır” denildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
‘USULSÜZLÜK DEĞİL’
“İBB, İSKİ ve İETT’nin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin denetim raporunda, tespit ve öneriler çerçevesinde olumlu görüş verildiği açıkça belirtilmiş olup, muhasebe ve kayıt sistemine ilişkin bazı bulgular ile bunlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Gerek yapılan konuşmada geçen, gerekse Twitter hesabında ifade edilen hususların hiçbirisi ifade edildiği gibi ‘usulsüzlük’ veya ‘kamu zararı’ sonucunu doğuran işlemler değildir. Sayıştay Kanunu çerçevesinde bir idare denetimi sırasında ‘usulsüzlük’ ve ‘kamu zararı’ doğuran bir husus tespit edildiğinde bu husus ayrı bir rapor düzenlenmek suretiyle Sayıştay yargılamasına konu edilmektedir.
‘İYİ NİYETLİ DEĞİL’
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ilişkin iddialara konu olan raporlarda yer alan hususların hiçbirisi mevzuatta öngörülen ‘kamu zararı’ veya ‘usulsüzlük’ unsurlarını taşımadığı için yargılamaya esas ayrı bir rapor düzenlenmemiştir. Gelir, gider, hasılat, kâr ve kâr payı gibi teknik kavramları ve bunlara ilişkin tutarları birbirine karıştırmak ve bir takım farazi hesaplamalar da yapmak suretiyle kamunun zarara uğratıldığı yönünde algı oluşturacak şekilde açıklama yapılması maksatlı ve iyi niyetli olmayan bir yaklaşımın sonucudur. Diğer bütün kamu idarelerinde olduğu gibi kamu zararı doğurmayan ikmal edilebilir bulgular mali denetim raporuna konu edilerek, kamu idarelerine rehberlik edilmekte ve kamu yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.” m ANKARA
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