Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı yazılı sınavı sonuçları açıklandı. İşte, sonuç sorgulama sayfası ve ÖSYM'den yapılan açıklama...
27-28 Nisan 2019 tarihlerinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Haziran 2019 tarihinde saat 16.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
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