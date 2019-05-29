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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Harun ÖZALP- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)
29.05.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Sayıştay Başkanı Anıtkabir'de

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Sayıştay Başkanı Anıtkabir'de

SAYIŞTAY Başkanı Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet, kurumun 157'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sayıştay Başkanlığı'nın kuruluşunun 157'nci yıl dönümü için Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Seyit Ahmet Baş başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Baş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Divan muhasebat olarak kuruluşundan itibaren 157'nci, 840 yılında kurulan Karahanlı Devletinin denetim kurumu olan Divanı İşraf’tan itibaren 1179'uncu kuruluş yılını idrak ettiğimiz bu günde, sahip olduğu bin yılı aşkın bilgi birikimi ve hesap yargılama sistematiğini, muasır medeniye seviyesinin üzerine çıkarma ülküsü çerçevesinde gelişen şartlara göre yenileyerek gelecek nesillere aktarmayı, görevlerini en iyi biçimde yerine getirmek suretiyle iyi bir kamu yönetimi için etkin bir katkı sunmayı, uluslararası alanda da etkin ve öncü bir kurum olmayı amaçlamaktadır."

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