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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)
12.04.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Sayısı 300'ü aştı! Bölge halkı korkuyla yaşıyor

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Sayısı 300'ü aştı! Bölge halkı korkuyla yaşıyor

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yayla yolunda 10 metre çapında, 10 metre derinliğinde yeni obruk oluştu. Bugüne kadar 300'ün üzerinde obruk oluşan ilçede halk korkuyla yaşıyor.

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  • Karapınarda yayla yolunda yeni obruk oluştu
  • Karapınarda yayla yolunda yeni obruk oluştu
  • Karapınarda yayla yolunda yeni obruk oluştu
  • Karapınarda yayla yolunda yeni obruk oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'ın Küçük Karakuyu mevkiinde yaylalara giden patika yolda yeni bir obruk daha meydana geldi.

ARACIN GEÇMEMESİ FACİAYI ÖNLEDİ 

Tarlalarda çalışan işçilerin, obruğu fark ederek haber vermesi üzerine belediye ekipleri, 10 metre çapında, 10 metre derinliğindeki obruğun etrafını güvenlik amaçlı tel örgüyle çevirdi. Obruğun oluşumu sırasında yol üzerinden herhangi bir aracın geçmemesi ise olası bir faciayı önledi. 

Bölgede çiftçilik yapan Adem Aydemir, obruğun tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildiğini belirterek, şunları söyledi:

''İlkbahar gelince tarlada ve yaylalarda çalışmalar başlıyor. Obruğun yolda olması endişe verici. O sırada herhangi bir aracın geçmemesine şükrediyoruz. Yolda veya tarlada küçük bir çukur görsek korkuyoruz. Bu obruğun yakınında belli aralıklarla 10 tane daha obruk var. Devletimizin araştırmasını istiyoruz. Sular her yıl çekiliyor. Gece evde uyurken, traktörle giderken 'obruk olacak mı' diye korkuyor ve etkileniyoruz. Obruk her tarafta olabilir. Şu ana kadar can kaybının olmamasına seviniyoruz.''

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