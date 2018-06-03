MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) isteğe bağlı olarak girilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS), dün 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapıldı. 1 milyon öğrenci, MEB’in belirlediği 1367 okuldaki 126 bin 510 kontenjan için ter döktü. Adaylar velileriyle birlikte, okullara sabahın erken saatlerinde gelmeye başladı. İstanbul’daki Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kadıköy Bahariye Ortaokulu’nda da LGS heyecanı vardı. Öğrenciler, 09.00’dan itibaren salona alınırken, velilerin çocuklarına iletmek istediği su ve yiyecekler, üzerlerine isim yazılarak yetkililer tarafından iletildi. Öğrenciler sınav salonlarına alındıktan sonra veliler, okul bahçesinin dışına çıkarıldı. Birinci oturumun ardından verilen 45 dakikalık arada da bahçeye alınmayan veliler, demir parmaklıklar ardından çocuklarıyla konuşmaya çalıştı. Kimi veliler, duruma tepki gösterdi.



İKİNCİ TUR AĞLATTI

Öğrenciler, birinci oturumda Türkçe’den 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10’ar soruyu 75 dakikada yanıtladı. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden 20’şer soru için 60 dakika verildi. İkinci oturumdan çıkan bazı adaylar, soruları yapamadıkları için moral bozukluğu nedeniyle göz yaşlarını tutamadı. Bu öğrencilerden biri olan Duygu Kuyumcu, “Matematik çok zordu, 13 boşum var. Çok üzüldüm. İyi bir liseye gitmek istiyorum” derken, İrem Çakır ise, “Sayısal zordu, sorular uzundu. 20 boş bıraktım. Ağladım, üzüldüm, bu kadar zor beklemiyordum. Zaman yetmedi” dedi. Babası Hakan Çakır ise “Çocuğumun canı sağ olsun. Çok çalıştı. Bu süreç çocukları yıprattı” diyerek kızını teselli etmeye çalıştı.



SORULAR PAYLAŞILDI İDDİASI

Ayrıca sosyal medyada öğrenciler, sınavdayken soruların paylaşıldığı ileri sürüldü. İddialara göre, yasak olmasına rağmen bazı gözetmen öğretmenler cep telefonuyla soru kitapçığını çekerek, WhatsApp gruplarına yolladı. Sınav sorularını ders ders Hürriyet’e değerlendiren uzmanlara göre sözel bölümde yeni tarz sorular olmasına rağmen öğrenciler rahatlıkla çözebildi. Ancak ikinci oturum olan sayısal bölüm adayları zorladı. Süreyi yetiştirmekte sıkıntı yaşadılar. Eğitimcilere göre, sınavın belirleyicisi fen, özellikle de matematik olacak. Çok uzun olması, şekil sorularının fazlalığı, düşünme ve çıkarım yapma becerisi gerektirmesi öğrencilerin zorlanmasına neden oldu. İşte uzmanların yorumları:



SÖZEL RAHATTI

Onur Soğuk (Hocalara Geldik Platformu): Sözeli öğrenciler çok rahat yaptı. Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, TC. inkılap tarihi ve Atatürkçülük soruları alışık oldukları sorular. Herhangi bir sorun yaşanmadı. İkinci kısımda matematik ve fen soruları öğrencileri çok zorladı. Özellikle matematik. Bunun nedeni ise uzun metinli sorular. Bunlar öğrencilerin zamanı yetiştirememesine neden oldu. İyi öğrenciler bile 2-3 soru boş bıraktı, yetiştiremedi. Fen nispeten zorladı. İkinci kısımda çoğu öğrenci süreyi yetiştiremedi. Belirleyici olan fen ve matematik olacak gibi duruyor. Bu iki derste iyi yapanların istedikleri yerleri kazanma şansları daha yüksek.



TEOG'DAN ZOR

Talha Doğan (Tonguç Akademi): Sözel, beklenildiği gibi öğrencinin rahatlıkla yapabileceği düzeyde. Kazanımları birebir çıktı. Kazanımları bilen, okul derslerini takip eden bir öğrenci, Türkçe, TC. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve İngilizce sorularını kolayca çözebilir. Türkçede örnek sorulardaki gibi yeni tarz sorular var. Türkçe’de 12’nci soru, teknoloji cihazlarıyla ilgili ana düşünce sorusu çeldirici. Öğrenciler A ya da D işaretlemiş olabilir. Sözel netlerinin Türkiye ortalaması yüksek olacak. Sayısalda ise matematik zorlayıcı, belirleyici olacak. TEOG’dakinden daha üst seviyede sorular çıktı. Fen yine örnek sorulardaki gibi günlük hayata uygun, bu bilgileri sorgulayıcı.



SONUÇLAR 22 HAZİRAN'DA

Sınav heyecanını geride bırakan öğrenciler, şimdi de sonuçlar için bekleyecek. Sınavın sonuçları 22 Haziran’da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacak.



SORU VE CEVAPLAR YARIN HÜRRİYET'TE

LGS’nin tüm soru ve cevapları, yarın Hürriyet gazetesinde yer alacak. Ayrıca bugün, hurriyet.com.tr’den paylaşılacak.