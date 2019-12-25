Sayısal Loto'nun 25 Aralık çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ Sayısal Loto bin 282'nci hafta kupon sorgulama

25 Aralık akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaraları kamuoyuna duyurdu. Sayısal Loto'nun cumartesi günkü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 867 bin 760 lira devretmişti. Günler öncesinden Sayısal Loto kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, Sayısal Loto'da bu hafta çıkan numaraları araştırmaya başladı. İşte, sabırsızlıkla beklenen Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçları.

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları ilan edildi. Bin 282'nci hafta Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

SAYISAL LOTO KUPON VE İKRAMİYE SORGULAMA

Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1281. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 867 bin 760 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 227 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 142 kişi 79 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 125 bin 162 kişi de 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Heyecanla beklenen bu haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişinin ardından, bin 281'nci hafta Sayısal Loto sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan çekilişin ardından kazanan rakamlar MPİ tarafından ilan edildi.

Sayısal Loto oyunu nasıl oynanır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.