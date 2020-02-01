MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı | Sayısal Loto'nun 1293. hafta çekilişi tamamlandı

Sayısal Loto'da Şubat ayının ilk çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) yapılan 1293. hafta Sayısal Loto çekilişinin ardından, kupon sorgulamalarına yönelik araştırmalar yoğunlaştı. İşte, 1 Şubat 2020 tarihli MPİ Sayısal Loto kupon sorgulama ekranı...

Sayısal Loto oyununun 1293. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 895 bin 334 liralık ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 98 kişi 7 bin 737'şer lira, 4 bilen 5 bin 677 kişi 100'er lira ve 3 bilen 114 bin 816 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

MPİ'nin en çok tercih edilen oyunlarından Sayısal Loto'nun 1293. hafta çekilişi 21:15'te tamamlandı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu; 10 - 11 - 16 - 17 - 42 - 46

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1292'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 5 bin 290'ar lira, 4 bilen 5 bin 244 kişi 81'er lira ve 3 bilen 92 bin 889 kişi de 12,15'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşamki çekilişte kazandıran numaralar 11, 17, 30, 35, 42 ve 44 olarak belirlenmişti.