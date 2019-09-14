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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi tamamlandı! Milli Piyango 14 Eylül Sayısal Loto sonuç sonuç sorgulama

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Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi tamamlandı! Milli Piyango 14 Eylül Sayısal Loto sonuç sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en çok ilgi gören şans oyunu Sayısal Loto'nun 1253. hafta çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda yapılan canlı çekilişin ardından, Sayısal Loto'nun 14 Eylül tarihli çekiliş sonuçları MPİ'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. Gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto'da hangi numaraların çıktığı araştırılmaya başlandı. İşte, Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

Zengin olma hayali kuran vatandaşların rağbet gösterdiği Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişleri gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ofisinde saat 21:15'te başlayan çekiliş sonrası, büyük ikramiyeyi kazanan kupon merak konusu oldu. Peki, Sayısal Loto'da çıkan numaralar hangileri oldu? Büyük ikramiye nereye çıktı?  İşte, 14 Eylül 2019 Sayısal Loto sonuçları ve MPİ sonuç sorgulama ekranı.

14 EYLÜL CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1253'ncü hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21.15'te gerçekleşti. İşte 14 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekilişinde çıkan talihli numaralar...

1-6-12-15-19-26

Sayısal Lotoda haftanın ikinci çekilişi tamamlandı Milli Piyango 14 Eylül Sayısal Loto sonuç sonuç sorgulama

MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

 

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