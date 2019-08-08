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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Sayısal Loto'da büyük ikramiye 4. kez devretti - İşte Sayısal Loto sonuçları

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Sayısal Loto'da büyük ikramiye 4. kez devretti - İşte Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto'nun 1242. hafta çekilişi 7 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşti. Şans oyunu tutkunlarının her hafta üzerine büyük hayaller kurduğu ve sonuçlarını heyecanla beklediği Sayısal Loto'da büyüklü-küçüklü ikramiyeler dağıtıldı ancak 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti. İşte, Sayısal Loto sonuçlarına ilişkin detaylar ve bu haftanın şanslı numaraları

8 Ağustos tarihli Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belli oldu, canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi sayfası üzerinden de paylaşıldı. Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki ilk çekilişinde 5 bilen 135 kişinin her biri 4.436,50 TL kazandı. Büyük ikramiye sahibinin belirleyicisi olan 6 bilen ise bu çıkmadı, böylece büyük ikramiye tutarı 4. kez devretti Sayısal Loto sonuçları açıklamasına göre, kazandıran numaralar 11, 16, 24, 33, 38 ve 49 olarak belirlendi. 

Sayısal Lotoda büyük ikramiye 4. kez devretti - İşte Sayısal Loto sonuçları

 

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