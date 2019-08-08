Sayısal Loto'da büyük ikramiye 4. kez devretti - İşte Sayısal Loto sonuçları
Sayısal Loto'nun 1242. hafta çekilişi 7 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşti. Şans oyunu tutkunlarının her hafta üzerine büyük hayaller kurduğu ve sonuçlarını heyecanla beklediği Sayısal Loto'da büyüklü-küçüklü ikramiyeler dağıtıldı ancak 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti. İşte, Sayısal Loto sonuçlarına ilişkin detaylar ve bu haftanın şanslı numaraları
8 Ağustos tarihli Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belli oldu, canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin resmi sayfası üzerinden de paylaşıldı. Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bu haftaki ilk çekilişinde 5 bilen 135 kişinin her biri 4.436,50 TL kazandı. Büyük ikramiye sahibinin belirleyicisi olan 6 bilen ise bu çıkmadı, böylece büyük ikramiye tutarı 4. kez devretti Sayısal Loto sonuçları açıklamasına göre, kazandıran numaralar 11, 16, 24, 33, 38 ve 49 olarak belirlendi.
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