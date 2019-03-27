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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.03.2019 - 21:58, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı | 27 Mart MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

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Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı | 27 Mart MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

Şans oyunlarının vazgeçilmezi olan Sayısal Loto çekilişleri bu akşam yapıldı. Vatandaşların zengin olma umuduyla oynadığı, 27 Mart Sayısal Loto'da kazanan talihli numaralar belli oldu. Peki Sayısal Loto'da hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 1204'üncü hafta Sayısal Loto kazanan numaraları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1204'üncü hafta çekişi tamamlandı. MPİ'nin Ankara'da bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapılan çekilişte kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı?

SAYISAL DEVRETTİ

Sayısal Loto oyununun 1204'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 527 bin 396 lira 28 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 94 kişi 4 bin 542 lira, 4 bilen 4 bin 497 kişi 71 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 81 bin 451 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 653 bin 938 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 59 bin 430 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 592 bin 810 lira 49 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto 1204ü'ncü hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde yapıldı. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, Sayısal Loto'da hangi numaraların kazandığını sorgulamaya başladı. Peki Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte, 27 Mart 2019 tarihli Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve sorgulama ekranı...

27 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİ

Her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da kazanan numaralar şöyle:

3,9,20,35,38,44

Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı | 27 Mart MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

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