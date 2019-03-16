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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.03.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Sayısal Loto'da büyük ikramiye çarşambaya kaldı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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Sayısal Loto'da büyük ikramiye çarşambaya kaldı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto'nun bu haftaki büyük ikramiye çekiliş sonucu, 2. devirin gerçekleşmesiyle birlikte 20 Mart Çarşamba günü sahibini bulacak. Milli Piyango İdaresi, canlı yayın ile gerçekleştirilen çekilişin tamamlanmasıyla birlikte sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. İşte, Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekilişi 16 Mart Cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresinin binasında gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte, 49 toptan oluşan küre içerisinden çıkan 6 rakam, bu haftanın büyük ikramiye kazanan merkezini belirledi. Peki, Sayısal Loto'da kazandıran numaralar neler oldu? İşte, büyük ikramiye tutarı ve bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye bilgisi

SAYISAL LOTO'DA HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI HANGİLERİ OLDU?

1201. Sayısal Loto çekilişinde haftanın kazandıran numaraları 5, 11, 27, 31, 41, 42 oldu. Bu haftanın dağıtılacak büyük ikramiyesi 5 milyon 59 bin 939 lira, büyük ikramiye kazanan kişiye takdim edilecek olan tutar ise 2 milyon 464 bin155 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftadan devir tutarı ise 873 bin 191 lira olarak duyuruldu.

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir  Devreden ikramiye tutarı: 2.464.160,47 TL
5 bilen kişi sayısı : 140  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.786,30 TL
4 bilen kişi sayısı : 8.127  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 61,90 TL
3 bilen kişi sayısı : 140.855  Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,10 TL

Sayısal Lotoda büyük ikramiye çarşambaya kaldı Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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