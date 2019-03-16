Sayısal Loto'da büyük ikramiye çarşambaya kaldı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto'nun bu haftaki büyük ikramiye çekiliş sonucu, 2. devirin gerçekleşmesiyle birlikte 20 Mart Çarşamba günü sahibini bulacak. Milli Piyango İdaresi, canlı yayın ile gerçekleştirilen çekilişin tamamlanmasıyla birlikte sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. İşte, Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları
Sayısal Loto çekilişi 16 Mart Cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresinin binasında gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte, 49 toptan oluşan küre içerisinden çıkan 6 rakam, bu haftanın büyük ikramiye kazanan merkezini belirledi. Peki, Sayısal Loto'da kazandıran numaralar neler oldu? İşte, büyük ikramiye tutarı ve bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye bilgisi
SAYISAL LOTO'DA HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI HANGİLERİ OLDU?
1201. Sayısal Loto çekilişinde haftanın kazandıran numaraları 5, 11, 27, 31, 41, 42 oldu. Bu haftanın dağıtılacak büyük ikramiyesi 5 milyon 59 bin 939 lira, büyük ikramiye kazanan kişiye takdim edilecek olan tutar ise 2 milyon 464 bin155 lira olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftadan devir tutarı ise 873 bin 191 lira olarak duyuruldu.
6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Devreden ikramiye tutarı: 2.464.160,47 TL
5 bilen kişi sayısı : 140 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.786,30 TL
4 bilen kişi sayısı : 8.127 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 61,90 TL
3 bilen kişi sayısı : 140.855 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,10 TL
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