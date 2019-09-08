Sayısal Loto'da 1 milyon 880 bin liralık ikramiye kime gitti?
Sayısal Loto, dün gerçekleştirilen büyük ikramiye çekilişinin ardından bir kişiye 1 milyon 880 bin lira kazandırdı. 5 bilen 107 kişi ise 7 bin 031 liranın sahibi oldu. İşte, 7 Eylül tarihli Sayısal Loto sonuçları ve 1 milyon 880 bin liralık büyük ikramiyenin kazananı hakkında detaylı bilgiler
Sayısal Loto sonuçları, kupon sahiplerinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Günün ilk saatlerinde birçok kişinin gündeminde yer alan Sayısal Loto sonuçları, dün akşam Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişin ardından sahibini buldu. İşte, 7 Eylül tarihli Sayısal Loto sonuçları ve detaylı bilgiler
7 EYLÜL TARİHLİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto sonuçları, 7 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.15'te gerçekleştirilen çekilişle sahibini buldu.
Kazandıran numaralar noter huzurunda şu şekilde açıklandı: 3-4-11-15-16-30
Sayısal Loto oyununun 1251. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 880 bin 114 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 31 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 642 kişi 85 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 392 kişi ise 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle