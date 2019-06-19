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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Sayısal Loto'da 1 milyon 62 bin TL sahibini buldu | 19 Haziran MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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Sayısal Loto'da 1 milyon 62 bin TL sahibini buldu | 19 Haziran MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Büyük heyecanla oynanan Sayısal Loto oyununun 1228. hafta çekiliş sonuçları saat 21:45'te düzenlenen kura ile belli oldu. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 62 bin 61 lira 95 kuruş ikramiyeyi kazandı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından, ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 19 Haziran MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto oyununun, 19 Haziran tarihli 1228'nci hafta sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda yapılan kura ile ikramiye kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, Sayısal Loto'nun 19 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar ve Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranı...

Sayısal Loto oyununun 1228. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 62 bin 61 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 455 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 639 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 729 kişi 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden yatırıldığı belirtildi.  Çekilişte toplam 2 milyon 655 bin 152 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 879 bin 761 lira 14 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 491 bin 694 lira 84 kuruş kamuya aktarılacak.

19 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından İstanbul Beyoğlu'nda saat 21:45'te yapılan çekilişin ardından Sayısal Loto'nun 19 Haziran tarihinde şanslı numaralar şunlar oldu;

7,34,36,38,42,48

Sayısal Lotoda 1 milyon 62 bin TL sahibini buldu | 19 Haziran MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

Sayısal Loto oyununun 1227'nci çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 964 bin 16 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 733 lira 75'er kuruş, 4 bilen 6 bin 324 kişi 98 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 121 bin 49 kişi 13 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Etimesgut, Eskişehir'in Odunpazarı ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 8 milyon 994 bin 792 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 714 bin 711 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 957 bin 638 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.

 

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