Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişleri bu akşam saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto ve Şans Topu oyununun çarşamba günü yapılacak çekilişinin saat kaçta başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişleri bu akşam saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk etabı bu akşam tamamlanacak. Sayısal Loto'nun yanı sıra şans oyunu tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Şans Topu çekilişi de bu akşam yapılacak. Peki, Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi saat kaçta?
MPİ'nin İstanbul Galatasaray'daki Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılacak Sayısal Loto ve Şanst Topu çekilişi için nefesler tutuldu. Kupon yaparak şanslarını deneyen binlerce vatandaş, çekiliş saatine yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 6 Kasım 2019 Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi hakkında merak edilenler...
Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba günleri düzenleniyor. Şans Topu çekilişinin başladığı saat ise 21:15. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde çekiliş başladığı an canlı yayın ile çekiliş sonuçları yayınlanıyor.
Sayısal Loto çekilişinin başladığı saat 21:45'te başlıyor. Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi tarafından hem Sayısal Loto hem de Şans Topu oyununun çekilişi düzenlendiği için bu iki çekiliş saati arasında farklılık bulunuyor. Cumartesi akşamı düzenlenen Sayısal Loto çekilişinin saati ise 21:15'te gerçekleşiyor.
Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri düzenleniyor. Şans Topu çekilişinin başladığı saat ise 21:15.. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde çekiliş başladığı an canlı yayın ile çekiliş sonuçları yayınlanıyor.
Oyunun Özellikleri
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir. Sayısal Loto Oyunun Özellikleri
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması
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