Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi tamamlandı! MPİ sonuç sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) yapılan haftanın Şans Topu ve ilk Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. MPİ'nin İstanbul Galatasaray'daki Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonrası, haftanın kazanan talihli numaraları belli oldu. İşte, 9 Ekim Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılar...
Şans Topu ve Sayısal Loto'da çekliş heyecanı vardı. Yapılan çekilişler sonrası, bu haftanın talihli numaraları belli oldu. Her iki çekilişte de büyük ikramiyeler gelecek haftaki çekilişlere devretti.
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ
Şans Topu oyununun 956. hafta çekilişi dün akşam yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 11, 14, 28, 31 ve artı 1 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun 956. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 792 bin 631 lira haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 107'şer lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 533'er lira, 4 bilen 2 bin 977 kişi 50'şer lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 212 kişi 29'ar lira, 3 bilen 87 bin 539 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 450 kişi 7'şer lira ve 1 artı 1 bilen 179 bin 918 kişi 4 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.
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SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Her hafta çarşamba ve cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1260'ıncı çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 22, 30, 37, 42 ve 56 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1260. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 10 milyon 972 bin 110 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 125 kişi 5 bin 785 lira, 4 bilen 5 bin 847 kişi 93 lira ve 3 bilen 110 bin 130 kişi ise 13 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
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