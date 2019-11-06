Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) düzenlediği Sayısal Loto çekilişinde haftanın ilk etabı bu akşam tamamlanacak. Sayısal Loto'nun yanı sıra şans oyunu tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Şans Topu çekilişi de bu akşam yapılacak. Peki, Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi saat kaçta?
MPİ'nin İstanbul Galatasaray'daki Şube Müdürlüğü'nde noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılacak Sayısal Loto ve Şanst Topu çekilişi için nefesler tutuldu. Kupon yaparak şanslarını deneyen binlerce vatandaş, çekiliş saatine yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 6 Kasım 2019 Sayısal Loto ve Şans Topu çekilişi hakkında merak edilenler...
Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba günleri düzenleniyor. Şans Topu çekilişinin başladığı saat ise 21:15. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde çekiliş başladığı an canlı yayın ile çekiliş sonuçları yayınlanıyor.
Sayısal Loto çekilişinin başladığı saat 21:45'te başlıyor. Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi tarafından hem Sayısal Loto hem de Şans Topu oyununun çekilişi düzenlendiği için bu iki çekiliş saati arasında farklılık bulunuyor. Cumartesi akşamı düzenlenen Sayısal Loto çekilişinin saati ise 21:15'te gerçekleşiyor.
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