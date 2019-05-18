Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı | 18 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı
İstanbul Beyoğlu'nda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişle, Sayısal Loto şans oyununun 18 Mayıs tarihli sonuçları açıklandı. 1219'ncu hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto sonuçlarının belli olması ile zengin olma umudu kuranlar hayallerine kavuştu. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 1 lira 55 kuruş devretmişti. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 18 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura ile Sayısal Loto'nun 1219'ncu hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi yapılan Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçlarının açıklanması ile zengin olma hayali kuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, Sayısal Loto'nun 18 Mayıs tarihli çekilişinde hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama.
18 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Noter huzurunda MPİ tarafından saat 21.15'te düzenlenen çekilişle, Sayısal Loto'nun, 1219'ncu haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
SAYISAL LOTO'NUN EN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 4 bin 826 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 46 kişi 73 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 73 bin 212 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 1 milyon 533 bin 239 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 981 bin 655 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 549 bin 549 lira 45 kuruş kamuya aktarılacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle