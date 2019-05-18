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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı | 18 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı

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Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı | 18 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı

İstanbul Beyoğlu'nda Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişle, Sayısal Loto şans oyununun 18 Mayıs tarihli sonuçları açıklandı. 1219'ncu hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto sonuçlarının belli olması ile zengin olma umudu kuranlar hayallerine kavuştu. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 120 bin 1 lira 55 kuruş devretmişti. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 18 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura ile Sayısal Loto'nun 1219'ncu hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi yapılan Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçlarının açıklanması ile zengin olma hayali kuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, Sayısal Loto'nun 18 Mayıs tarihli çekilişinde hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama.

18 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Noter huzurunda MPİ tarafından saat 21.15'te düzenlenen çekilişle, Sayısal Loto'nun, 1219'ncu haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı | 18 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı

 

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SAYISAL LOTO'NUN EN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 82 kişi 4 bin 826 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 46 kişi 73 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 73 bin 212 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 1 milyon 533 bin 239 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 981 bin 655 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 549 bin 549 lira 45 kuruş kamuya aktarılacak.

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