Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli oluyor?
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Vatandaşlar yapılacak çekilişin saat kaçta olacağını ve bu çekiliş sonuçlarının ne zaman öğrenilebileceğini merak ediyorlar. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununda bu hafta çekilişi saatinin ve oyunun sonuçlarının ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Peki Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli oluyor?
Sayısal Loto çekiliş saat 21:15'te gerçekleştiriliyor.
Oyunun Özellikleri
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
- (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
- (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
- (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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