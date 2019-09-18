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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Her çarşamba ve cumartesi günleri heyecanla beklenen Sayısal Loto’nun bu haftaki ilk çekilişi için geri sayım devam ediyor. 1254’üncü hafta Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek. Sonuçlar için şimdiden sabırsızlanan şans topu tutkunları internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi çarşamba günleri Sayısal Loto ve Şans Topu olmak üzere iki çekiliş gerçekleştiriyor. Aynı gün iki çekiliş yapılması nedeniyle Sayısal Loto çekilişi yarım saat gecikmeli olarak saat 21:45'te başlıyor. Cumartesi akşamı düzenlenen Sayısal Loto çekilişinin saati ise 21:15'te gerçekleşiyor.

SAYISAL OYUNLAR OYUN PLANI

SAYISAL LOTO : 

28 Mart 2018 Tarihli YKKİdaremiz Yönetim Kurulunun 16/11/2017 tarihli ve 50 sayılı Kararı uyarınca;

• Sayısal Loto (6/49) oyununun Cumartesi günleri yapılan çekilişlerine ilave olarak Çarşamba günleri için 2.çekiliş konulmasına,

• Çarşamba günleri yapılacak olan çekilişlerde belirlenecek numaraların bilinememesi (doğru tahmin edilememesi) halinde, bilinmeyen numara için ayrılmış olan ikramiye tutarının Cumartesi günü yapılacak çekilişe devredilmesine,

• Dört hafta boyunca altı numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) 4.haftada dağıtılması uygulamasına son verilerek, altı numarayı doğru tahmin eden çıkana kadar, büyük ikramiye tutarının devrettirilmesine,

• Milli Piyango oyununa ait biletlerin sayısal oyun sistemi üzerinden üretimi/basımı, satışı ve ikramiyelerinin ödenmesine, karar verilmiştir.

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