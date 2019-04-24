Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanır? Sayısal Loto ne zaman çekiliyor?
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 24 Nisan Sayısal Loto çekiliş tarihi ve detaylı bilgiler
Sayısal Loto sonuçları, 24 Nisan Çarşamba günü Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından kamuoyu ile paylaşılacak. 49 top arasından 6 rakamı tutturarak büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen kupon sahipleri, rakamlarla ilgili detayları internet üzerinden öğrenmek için araştırmalarına başlayacak. Peki, Sayısal Loto ne zaman ve saat kaçta çekilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te, Şans Topu çekilişi ise 21.15'te İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Rakamların noter huzurunda belirlenmesinin ardından tam sonuçlar, 22.00'a kadar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.
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