Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından açıklandı | 19 Haziran Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranı
Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto oyununun, 19 Haziran tarihli 1228'nci hafta sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda yapılan kura ile ikramiye kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, Sayısal Loto'nun 19 Haziran tarihli sonuçları ve Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranı...
Büyük heyecanla oynanan Sayısal Loto oyununun 1228. hafta çekiliş sonuçları saat 21:45'te yapılan çekilişle açıklandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının belli olmasının ardından, ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesi üzerinden duyuruldu. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde büyük ikramiye 3 kişi arasında paylaşılmıştı. Peki, bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, 1228'nci hafta heyecanın yaşandığı Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran talihli numaralar.
19 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından İstanbul Beyoğlu'nda saat 21:45'te yapılan çekilişin ardından Sayısal Loto'nun 19 Haziran tarihinde şanslı numaralar şunlar oldu;
7,34,36,38,42,48
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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?
Sayısal Loto oyununun 1227'nci çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 964 bin 16 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 733 lira 75'er kuruş, 4 bilen 6 bin 324 kişi 98 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 121 bin 49 kişi 13 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Etimesgut, Eskişehir'in Odunpazarı ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
Çekilişte toplam 8 milyon 994 bin 792 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 714 bin 711 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 957 bin 638 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.
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