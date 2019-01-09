Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 9 Ocak Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama
Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı vatandaşlara zengin olma umudu yaşatan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 9 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Sayısal Loto sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı rakamları açıklandı. Her hafta heyecan yaratmaya devam eden Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 9 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.
13, 32, 33, 42, 43, 47
5 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1181'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 51 bin 882 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 1901 kişi 382 lira 15'er kuruş, 4 bilen 8 bin 133 kişi 67 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 758 kişi 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye kazanan kuponun Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden yatırıldığı bildirildi. Çekilişte toplam 7 milyon 866 bin 54 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 805 bin 399 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 8 bin 685 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.
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SAYISAL LOTO HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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