Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 14 milyonu aştı!
Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 8. kez devreden Sayısal Loto'da, bu hafta da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 9. kez devretti ve büyük ikramiye 14 milyona ulaştı. İşte, 8 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte Sayısal Loto'nun kazanan şanslı numaraları açıklandı. Tam 9 haftadır devreden Sayısal Loto'da büyük ikramiye 14 milyona ulaştı. Sayısal Loto'nun cumartesi akşamı yapılacak çekilişinde devir gerçekleşmesi halinde büyük ikramiyenin 16 milyona kadar ulaşılacağı düşünülüyor. İşte, 8 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 662 bin 408 lira 98 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişinde 5 bilen 126 kişi 5 bin 462 lira 70'er kuruş, 4 bilen 6 bin 515 kişi 79 lira 75'er kuruş, 3 bilen 124 bin 121 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 2 milyon 666 bin 293 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 707 bin 409 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 955 bin 660 lira 82 kuruş kamuya aktarılacak.
6, 12, 18, 42, 43, 46
BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun bir önceki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 28 bin 228 lira 50 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 137'nci hafta çekilişinde 5 bilen 151 kişi 6 bin 372 lira 35'er kuruş, 4 bilen 9 bin 674 kişi 74 lira 85'er kuruş, 3 bilen 184 bin 798 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 3 milyon 728 bin 341 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 390 bin 863 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 336 bin 323 lira 77 kuruş kamuya aktarılacak.
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