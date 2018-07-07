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    Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 7 Temmuz Sayısal Loto MPİ sorgulama

    Hürriyet Haber
    07.07.2018 - 22:48 | Son Güncelleme:

    Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın şanslı numaraları açıklandı. Her hafta cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 7 Temmuz Sayısal Loto MPİ sorgulama sayfası.

    Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da yapılan çekilişle birlikte Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 707 bin 208 lira 31 kuruş haftaya devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 130'uncu hafta çekilişinde 5 bilen 139 kişi 5 bin 174'er lira, 4 bilen 7 bin 838 kişi 68 lira 75'er kuruş, 3 bilen 144 bin 94 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

    Çekilişte toplam 2 milyon 785 bin 444 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

    Hasılattan KDV olarak 1 milyon 786 bin 671 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 998 bin 367 lira 38 kuruş kamuya aktarılacak.

    3, 8, 13, 20, 30, 46

    Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 7 Temmuz Sayısal Loto MPİ sorgulama

    SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SAYISAL LOTO HAKKINDA

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

    İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

    İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

    Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

    Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

    Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

    (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

    Etiketler: sayısal loto , 7 temmuz sayısal loto
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