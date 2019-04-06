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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

Sayısal Loto 5. devrini gerçekleştirdi | 6 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama

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Sayısal Loto 5. devrini gerçekleştirdi | 6 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama

Sayısal Loto'nun bu hafta ikincisi düzenlenen 1207'inci hafta çekilişi tamamlandı. Ankara'da noter huzurunda yapılan çekilişte, 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 924 bin 730 lira 23 kuruş devretti. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar kazandı? İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen, 6 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutukunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun 1207. hafta çekilişinde kazandıran talihli numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'nun 6 Nisan tarihinde yapılan çekilişinde hangi numaralar kazandı? İşte, 6 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar...

 SAYISAL 5. KEZ DEVRETTİ

Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 924 bin 730 lira 23 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 113 kişi 6 bin 482 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 25 kişi 78 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 138 bin 718 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

MPİ'nin Ankara Balat'ta bulunan ofisinde, noter huzurunda tamamlanan Sayısal Loto'nun bin 207'nci hafta çekilişinde, kazandıran talihli numaralar açıklandı. Çarşamba günü oynanan Sayısal Loto'da  6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 185 bin 519 lira devretmişti. Peki, Sayısal Loto çekilişinde bu hafta kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, milyonlarca vatandaşın zengin olma umuduyla oynadığı,1207. hafta 6 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

6 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezi olan ve Milli Piyango İdaresi (MPİ)  tarafından çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazandıran talihli numaralar açıklandı. 21:15'te başlayan çekiliş sonucu kazanan numaralar şunlar oldu;

4,12,17,42,43,45

Sayısal Loto 5. devrini gerçekleştirdi | 6 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama

 

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