Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 5 Aralık Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama
Sayısal Loto çekiliş sonuçları gerçekleşen çekilişin ardından açıklandı ve kazanan numaralar belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan kişi çıkacak mı merak ediyor. İşte, 5 Aralık Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı heyecan yaratmaya devam eden Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak konusu. İşte, 5 Aralık Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama sayfası.
Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 700 bin 439 lira 70 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 69 kişi, 6 bin 584 lira 60'ar kuruş; 4 bilen 3 bin 990 kişi, 85 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 80 bin 611 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.
16, 18, 23, 24, 37, 47
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 621 bin 741 lira 3 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 148 kişi 4 bin 850 lira 45'er kuruş, 4 bilen 7 bin 133 kişi 75 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 470 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
SAYISAL LOTO HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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