Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 30 Ocak Sayısal Loto MPİ sorgulama sayfası
Sayısal Loto sonuçlarında heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları Ankara'da yapılan çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 30 Ocak Sayısal Loto MPİ sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto'da bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Her hafta vatandaşlara zengin olma hayali kurduran Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 30 Ocak Sayısal Loto MPİ sorgulama sayfası.
3, 8, 9, 11, 19, 44
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 447 bin 398 lira 86 kuruş ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 112 kişi 5 bin 442 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 831 kişi 67 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 115 bin 862 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 361 bin 533 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 515 bin 656 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 846 bin 429 lira 51 kuruş kamuya aktarılacak.
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