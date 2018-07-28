Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 28 Temmuz Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama
Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun bugünkü sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 28 Temmuz Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto'nun bu akşamki çekiliş sonuçları açıklandı. Artık haftada 2 kez çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanma şansı birazda olsa arttı. Peki, bu akşam Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 28 Temmuz Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 5'inci kez 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 375 bin 372 lira 66 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1135'inci hafta çekilişinde 5 bilen 155 kişi 5 bin 606 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 740 kişi 75 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 164 bin 917 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 3 milyon 366 bin 874 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 160 bin 466 lira 32 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 765 lira 47 kuruş kamuya aktarılacak.
7, 9, 10, 11, 38, 46
BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde beşinci kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 311 bin 802 lira 61 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 134'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 78 kişi 5 bin 985 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 737 kişi 74 lira 75'er kuruş, 3 bilen 87 bin 50 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte 1 milyon 808 bin 985 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 159 bin 112 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 648 bin 381 lira 93 kuruş kamuya aktarılacak.
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SAYISAL LOTO HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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