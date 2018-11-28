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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.11.2018 - 21:57, Son Güncelleme:

Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında bu haftanın ilk çekilişi gerçekleşti ve kazanan şanslı rakamlar belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa zengin olmaya hayali yaşatan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da Balgat'ta gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Haftada iki kez gerçekleştirdiği çekilişle büyük heyecan yaratan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı.

Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 rakamı da doğru bilen çıkmadı. 917 bin 91 lira 30 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 5 bilenler 4 bin 89 lira 65'er kuruş, 4 bilenler 63 lira 20'şer kuruş, 3 bilenler 10 lira 5'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

9, 21, 30, 33, 39, 42

Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun bin 169'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 746 bin 921 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 5 bilen 126 kişi 5 bin 840 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 552 kişi 73 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 139 bin 781 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu Adana'nın Çukurova ilçesinden yatırdığı belirlendi.

SAYISAL.LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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