Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 25 Temmuz Sayısal Loto MPİ sorgulama
Sayısal Loto sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğini karar verildi. Sayısal Loto artık hem çarşamba hem de cumartesi akşamı çekiliyor. İşte, Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın şanslı numaraları.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları.
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde beşinci kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 311 bin 802 lira 61 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 134'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 78 kişi 5 bin 985 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 737 kişi 74 lira 75'er kuruş, 3 bilen 87 bin 50 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte 1 milyon 808 bin 985 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 159 bin 112 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 648 bin 381 lira 93 kuruş kamuya aktarılacak.
1, 9, 16, 19, 26, 46
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 21 Temmuz 2018 tarihli 1133. hafta çekilişinde şanslı numaralar 04 - 15 - 20 - 24 - 27 - 46 olarak belirlendi. Bu çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4. devir gerçekleşmişti. Böylelikle büyük ikramiye olan 6 milyon 203 bin 69 lira 25 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak çekilişe devretti.
Öte yandan, 5 bilen 129 kişi 6 bin 4 lira 25'er kuruş, 4 bilen 7 bin 328 kişi 79 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 142 bin 40 kişi ise 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAFTADA İKİ GÜN YAPILACAK
İşte Milli Piyango İdaresi'nden yapılan Sayısal Loto'nun haftada iki gün çekileceğine dair açıklama:
"Sayısal Loto ikinci çekilişi ve Milli Piyango Oyununun Sayısal Oyun Terminalinden Oynatılması ile İlgili Duyuru...
Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. İlk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir.
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.
Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle