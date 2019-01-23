Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 23 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 23 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.

Sayısal Loto oyununun 1186'ncı hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 814 bin 529 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 68 kişi 5 bin 45 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 471 kişi 74 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 65 bin 213 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu, Ankara'nın Polatlı ilçesinden yatırdığı belirlendi. Çekilişte toplam 2 milyar 143 bin 494 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 850 bin 884 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 332 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.

14, 15, 18, 34, 38, 45





SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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